"Si è allacciato abusivamente alla rete idrica ed ha sottratto acqua": arrestato

Furto aggravato. E' per questa ipotesi di reato che un sessantaseienne licatese è stato arrestato dai carabinieri della compagnia e posto, su disposizione del sostituto procuratore di turno, ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. I controlli dei militari dell'Arma, per frenare i furti di corrente elettrica, ma anche e soprattutto quelli di acqua, vanno avanti da mesi e mesi ormai. E ciclicamente vengono scoperti casi si allacci abusivi, tanto alla rete elettrica quanto a quella idrica.

In quest'ultimo caso, il sessantaseienne - secondo l'accusa - avrebbe creato, o fatto creare, un allaccio abusivo alla rete idrica pubblica, sottraendo acqua. Si è, naturalmente, configurata la fattispecie del furto aggravato. Sempre nella zona di Licata si sono registrati anche casi di furto di acqua che veniva poi rivenduta ad altre persone. Gente che magari pagava anche le bollette dell'Aica. Di fatto, dunque, ci sono stati - e non è escluso che ve ne siano ancora - casi di gente che ha pagato due volte il servizio idrico: sia al gestore delle risorse idriche appunto che al rivenditore abusivo di turno.