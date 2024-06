Alimenti non tracciati, scatta il sequestro di 25 chili di prodotti in un ristorante

Generi alimentari senza alcuna tracciabilità. Sono stati ben 25 i chilogrammi di prodotti che sono stati sequestrati, in un ristorante di Agrigento, dai carabinieri del centro Anticrimine Natura del Comando e dai colleghi della stazione di Villaseta, con la collaborazione del personale sanitario dell’Asp. Un nuovo controllo finalizzato al contrasto dei reati in materia agroalimentare è stato messo a segno ed ha dato, di fatto, i suoi risultati. Nonostante i molteplici controlli e le campagne per far comprendere che è necessario, indispensabile, preoccuparsi della salute dei consumatori, gli esercenti commerciali continuano a essere trovati con alimenti senza la tracciabilità o mal conservati.

E anche in questo caso dunque è scattato il sequestro di 25 chili di alimenti non tracciati. Sono stati prelevati alcuni campioni per le successive analisi di laboratorio, allo scopo di verificare la salubrità degli alimenti. A carico del proprietario e del responsabile della struttura commerciale è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

