Alimenti in cattivo stato e niente aggiornamento sanitario di cucina e deposito, denuncia e sanzioni

Quaranta chilogrammi di prodotti alimentari vari in cattivo stato di conservazione. E’ dopo il rinvenimento di questi prodotti che i carabinieri del Nas di Palermo, assieme ai colleghi della stazione cittadina, hanno formalizzato la denuncia, alla Procura della Repubblica di Sciacca, della titolare di un locale. Ma sono state elevate anche più sanzioni.

I carabinieri del nucleo Antisofisticazione sanità, da mesi ormai, portano avanti controlli su controlli tanto nei locali di ristorazione, quanto in villaggi turistici, strutture ricettive e campeggi. In tutti i Comuni costieri dell’Agrigentino è ancora in corso, e così sarà fino a quando le calde temperature non verranno archiviate, l’operazione “Estate tranquilla 2022”. A Menfi, i militari del Nas c’erano già stati – così come sono stati, e ripetutamente, ad Agrigento, a Licata, a Palma di Montechiaro, a Ribera, Montallegro e a Porto Empedocle -, ma ci sono tornati. Messi a segno i nuovi accertamenti, i carabinieri hanno trovato – in un locale di ristorazione di una struttura ricettiva – 40 chili di prodotti alimentari in pessimo stato di conservazione. Tutto è stato, naturalmente, subito sequestrato ed è stata elevata una sanzione di mille euro. Ma non è stata la sola. Accertato infatti il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria dei locali adibiti a deposito e cucina, nonché la mancata attuazione delle norme anticontrollo basati sui principi del sistema Haccp, il Nas ha elevato una ulteriore sanzione da 3 mila euro. La titolare dell’attività è stata poi deferita alla Procura di Sciacca.