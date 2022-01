Onorificenze, lo scrittore Angelo Puccio nuovo alfiere della Repubblica

Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti si congratula con Angelo Puccio, studente del liceo scientifico di Sciacca, nominato “Alfiere della Repubblica per l’impegno profuso in difesa della legalità e per la ricerca e la promozione di un linguaggio che cancelli i pregiudizi e aiuti l’inclusione”.

"Il riconoscimento da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - dice il primo cittadino - è motivo di orgoglio per l’intera comunità saccense a testimonianza del fervore culturale che contraddistingue da sempre la nostra Città.

Ci inorgoglisce, ancora di più - dichiara ancora - l’impegno letterario e civico profuso da Angelo Puccio, che promuove la cultura della legalità tra i più giovani".