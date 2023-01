Avvia lavori di ristrutturazione di una casa e trova una pistola clandestina

Avvia lavori di ristrutturazione in un immobile di sua proprietà, nel centro di Alessandria della Rocca, e trova una pistola semiautomatica, calibro 6,35, con matricola abrasa, dotata di un caricatore con all’interno cinque cartucce dello stesso calibro. E’ stato verosimilmente sconcertante per il bracciante agricolo, residente ad Alessandria della Rocca, fare la scoperta. E l’uomo, 35 anni, è andato di corsa alla stazione dei carabinieri per segnalare quanto gli era accaduto. Il bracciante non ha saputo fornire alcuna notizia sulla provenienza dell’arma clandestina. Una pistola, marca “F.lli Galesi – Brescia”, calibro 6,35 appunto, che è stata naturalmente subito posta sotto sequestro.

L’arma, nei prossimi giorni, verrà inviata al Ris di Messina dove i carabinieri la sottoporranno a tutti gli accertamenti ritenuti necessari per provare, laddove possibile, a tracciarne la provenienza e stabilire se sia stata o meno, e se dal caso quando, utilizzata in qualche episodio di criminalità.

I carabinieri della stazione di Alessandria della Rocca, intanto, proveranno a sviluppare le indagini per provare a capire chi può aver nascosto quella pistola clandestina in quell’immobile del centro del piccolo Comune. Non sarà naturalmente semplice, ma – con il coordinamento dell’autorità giudiziaria – i militari dell’Arma non sono affatto intenzionati a mollare la presa. Appare scontato che, nelle prossime ore, possano anche essere fatte delle audizioni di persone, verosimilmente, informate sui fatti. Per il resto, le eventuali “risposte” dovrebbero poi arrivare dagli specialisti dell’Arma dei carabinieri di Messina.