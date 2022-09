Maltratta la moglie e appicca il fuoco in casa: denunciato agricoltore di 49 anni

Maltratta la moglie e appicca il fuoco – è stato, per fortuna, soltanto un principio di incendio – alla propria abitazione. Ha 49 anni l’agricoltore, di Alessandria della Rocca, che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. A farlo sono stati i carabinieri dopo aver raccolto la querela formalizzata dalla moglie: una quarantacinquenne. La donna, prendendo coraggio, si è infatti recata alla stazione dei militari dell’Arma di Alessandria della Rocca ed ha raccontato tutto quello che ha vissuto, ed è accaduto nell’abitazione, a causa del marito dal quale è separata.

I militari dell’Arma hanno dunque proceduto a denunciare l’agricoltore per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento a seguito di incendio. E’ stato attivato, come sempre avviene in casi di questo genere, l’iter del “codice rosso” e la quarantacinquenne verrà tenuta, laddove possibile, sotto controllo, a sua stessa garanzia e protezione, per evitare che possa tornare ad essere vittima di maltrattamenti in famiglia o di altri reati.