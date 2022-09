Il motociclista morto per aver preso in pieno un cane sulla statale, il sindaco: "Alessandria della Rocca è già in lutto cittadino"

"Alessandria della Rocca è già in lutto cittadino. Domani, in Comune, verificherò come muoverci per proclamarlo per il giorno dei funerali. Ma a prescindere dalla firma di un'ordinanza, siamo tutti sconvolti e sotto choc. Ordinanza o non ordinanza chiederò ai miei concittadini di rispettare il dolore collettivo e stringerci concretamente attorno alla famiglia". Giovanna Bubello, sindaco di Alessandria della Rocca, è commossa. Il paese - fortemente segnato dallo spopolamento - conta 2.600 anime. Si conoscono tutti e tutti, in modo o nell'altro, hanno reclamato politiche di controesodo. Perché, una volta, ad Alessandria della Rocca vivevano 7.500 abitanti.

"E' una tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità. Alessandro era un papà e un marito modello - ha detto il sindaco Giovanna Bubello - . Siamo veramente sotto choc, è stata una perdita grave, di un giovane che era una persona a modo, che doveva veder crescere i suoi figli". Il cinquantaduenne aveva due figli: una ragazza universitaria e uno più piccolo. "Stamattina sono andata a trovare la famiglia, sono andata per dare, se serve, una mano d'aiuto. E' stato un fulmine a ciel sereno - ha continuato a ripetere il sindaco di Alessandria della Rocca - . Era conosciuto da tutti e tutti gli volevano bene. Alle 20,30 di ieri, Alessandro, che frequentava la chiesa, era stato visto in piazza con la moglie. Era veramente una bella persona, un padre e marito modello. Alessandria della Rocca è già, e così rimarrà credo per un po' di tempo, in lutto cittadino".

Il motociclista, che dopo l'impatto con il cane è stato sbalzato e dilaniato dal guard-rail, forse non si è nemmeno accorto di quell'animale in mezzo alla carreggiata che lui stava percorrendo con direzione Sciacca.