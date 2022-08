Si intrufolano nell'abitazione di una pensionata e dal comodino portano via 7 mila euro

Si intrufolano all’interno dell’abitazione di una settantenne e, dal comodino della camera da letto dove erano custoditi, portano via la somma in contanti di 7 mila euro. A denunciare il furto, ai carabinieri della stazione cittadina, è stata la stessa vittima della razzia, nonché proprietaria della residenza. Qualcuno ha agito durante la notte, da mezzanotte alle 6 circa per la precisione.

Quando la donna ha fatto la scoperta non ha potuto far altro che rivolgersi alle forze dell’ordine: ai carabinieri della stazione di Alessandria della Rocca che sono coordinati dal comando compagnia di Cammarata. I militari hanno naturalmente avviato le indagini e il primo passaggio è stato, forse anche inevitabilmente, quello di verificare l’eventuale presenza degli impianti di videosorveglianza lungo via Margherita, laddove appunto la vedova settantenne risiede. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, ma è certo che i carabinieri stanno cercando di fare terra bruciata attorno ai delinquenti che si sono appropriati dei risparmi della pensionata: ben 7 mila euro custoditi appunto nel comodino della camera da letto.