Brucia furgone carico di fuochi d'artificio, l'autista riesce a mettersi in salvo

Brucia, mentre è in marcia lungo la strada provinciale 19 in direzione San Biagio Platani, un furgone carico di fuochi d’artificio. S’è rischiato grosso, anzi di più, in territorio di Alessandria della Rocca dove sono accorse più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i militari della stazione cittadina. L’autista del mezzo, miracolosamente, è riuscito a mettersi in salvo. Il mezzo di trasporto, il furgone appunto, è andato letteralmente distrutto, praticamente incenerito.

Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte, fra martedì ed ieri. Per il conducente del furgone avrebbe dovuto essere un ordinario trasporto di fuochi d’artificio. Uno dei tanti insomma, specie in questo periodo dell’anno in cui vengono celebrate le feste di paese. L’uomo si era messo regolarmente in marcia perché niente lasciava prevedere quello che è invece, poi, accaduto. Lungo la provinciale 19, in direzione San Biagio Platani è divampato, all’improvviso, l’incendio. Verosimilmente, ma non ci sono certezze al riguardo, è stato innescato da un cortocircuito all’impianto elettrico. L’autista, nonostante lo choc poiché consapevole del carico che stava trasportando, non ha perso lucidità ed è riuscito ad accostare, ad abbandonare il furgone e ad allontanarsi. Nel frattempo è stato lanciato l’Sos. In maniera fulminea, proprio perché il contenuto del furgone era assai pericoloso, sono sopraggiunti i soccorsi: carabinieri della stazione di Alessandria della Rocca e vigili del fuoco del comando provinciale. Praticamente impossibile, per i pompieri, salvare il furgone che è, appunto, andato distrutto. Non ci sono stati rischi però, per fortuna, né per il conducente, né per gli altri mezzi di passaggio perché, in via precauzionale, la circolazione stradale è stata totalmente interdetta.