Ventenne ucciso da coetaneo, Mattarella scrive al padre: "Abbia fiducia nella giustizia"

"Il presidente della Repubblica mi ha incaricato di esprimerle i sensi della più viva partecipazione e di umana vicinanza per la tragica perdita di suo figlio. La invito a riporre fiducia nell'operato della magistratura che è chiamata ad una complessa valutazione dei fatti nel rigoroso rispetto delle norme di legge".

Il direttore del segretariato generale della Presidenza della Repubblica ha scritto a Giovanni Busciglio, padre di Vincenzo - il ragazzo di 23 anni ucciso il 12 marzo dell'anno scorso da un ventunenne, condannato a 15 anni di carcere - e al suo legale Salvatore Pennica. Il messaggio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, arriva in risposta a una lettera straziante, inviata nei mesi scorsi dal padre del ragazzo che, in sostanza, contestava l'operato della Procura della Repubblica di Sciacca e segnalava alcune presunte negligenze nell'indagine, fra cui la mancata contestazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, che avrebbe portato ad una pena più severa.

"Il medico legale ha detto che è stato ucciso con un coltello - aveva scritto -, non accetto la tesi di non contestarlo perchè non è stato sequestrato". Il presidente della Repubblica, nella lettera al padre di ragazzo e al suo avvocato, aggiunge: "Gli atti di violenza che caratterizzano così di frequente la vita dei giovani destano particolare preoccupazione e per arginare questo fenomeno occorre richiamare ad un'assidua vigilanza".