Alessandria della Rocca, inaugurato lo sportello Urp del Libero consorzio per il microcredito

E' stato inaugurato lo sportello Urp Microcredito organizzato dal Comune di Alessandria della Rocca ed il Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

La manifestazione di inaugurazione si è svolta alle 10 e 30 di ieri mattina nell'Aula Consiliare del Palazzo Comunale del Comune di Alessandria della Rocca. Lo Sportello fornirà informazioni sulle opportunità di finanziamento offerte dall'Ente Nazionale per il Microcredito, sono rivolte soprattutto ai giovani fino a 29 anni, che non lavorano e non studiano, ma, che hanno una idea imprenditoriale anche piccola e, volendo, in continuità con l'azienda familiare.

Lo sportello è stato attivato grazie alla stipula di un protocollo di intesa sottoscritto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, guidato dal Commissario Straordinario Dott. Alberto Di Pisa, e dalla Sindaca del Comune di Alessandria della Rocca, Preside Prof.ssa Giovanna Bubello.

Il Protocollo di intesa, redatto dal Settore Urp Microcredito guidato dal Dirigente Dott. Ignazio Gennaro, prevede che l'Ufficio Relazioni con il Pubblico che ha sede a Bivona, contribuisca con le proprie risorse umane, con comprovata esperienza, a presidiare la Sezione staccata con sede presso il comune di Alessandria della Rocca, inizialmente, per due giorni la settimana, martedi dalle 8.00 alle 14 e dalle 14.30 alle 18.00 e mercoledi dalle 8.00 alle 14.00.

L'inaugurazione si è svolta alla presenza della Sindaca del Comune di Alessandria della Rocca, Preside Prof.ssa Giovanna Bubello, ospite dell'evento, del Sindaco del Comune di Cianciana Dott. Francesco Martorana, della Dott.ssa Valentina Lupo, Responsabile dell'Area Sportelli dell'Ente Nazionale per il Microcredito per le province di Agrigento e Trapani che ha introdotto e condotto la manifestazione, assieme alla Prof. Bubello.

Di grande rilievo, è stato l'intervento, svoltosi in video conferenza, del Dott. Roberto Marta Direttore Nazionale Ente Nazionale per il Microcredito che, con la sua presenza ed il suo contributo on line, ha illustrato la missione dell'ente Nazionale per il Microcredito ed ha confermato la massima disponibilità a seguire ed assistere con attenzione tutti i giovani disponibili a mettersi in gioco ed a credere in un progetto “sassolino” di micro imprenditorialità.

Erono inoltre presenti: le operatrici dello sportello Urp Microcredito dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento presso la sede Urp di Bivona; alcune donne imprenditrici, rappresentanti di enti di patronato, consulenti del lavoro, consiglieri ed assessori comunali.

L’attivazione dello “sportello” si inquadra nell’ambito delle iniziative che l’ex Provincia, attraverso il proprio Ufficio relazioni con il pubblico, svolge già da tempo sul territorio al fine di inculcare, particolarmente tra le nuove generazioni in questo momento di grave congiuntura economica la cultura del “selfiemployment”.

Il tutto sarà realizzato senza alcun onere economico per i due Enti e con grande vantaggio per il territorio: nella sostanza il Comune metterà a disposizione dello “sportello” i relativi locali, facilmente accessibili al pubblico, all’interno del Palazzo di città nonchè la necessaria dotazione strumentale, mentre il libero Consorzio metterà a disposizione il proprio personale dotato del necessario “know how” e della relativa professionalità.

Il Libero Consorzio comunale nel dicembre del 2018 scorso ha stipulato una convenzione con l’Ente nazionale per il Microcredito (ente di diritto pubblico che opera sotto la vigilanza del Governo nazionale) una convenzione che lo abilita a svolgere attività di consulenza ed informazioni - attraverso gli Uffici relazioni con il pubblico dislocati sul territorio - ai giovani che intendano avviare una piccola attività imprenditoriale.

In seguito a tale convenzione il Personale del Libero consorzio ha svolto un apposito percorso formativo che ha consentito allo stesso di acquisire la necessaria professionalità.

In questi due anni di attivita, sono già diverse decine i giovani che – grazie a questa attività di consulenza svolta dal Personale dell’ Urp - hanno potuto conoscere le opportunità economie offerte dal Microcredito ed avviati i relativi progetti.