Movida, firmata la nuova ordinanza: stop asporto alcolici da mezzanotte e musica dalle ore 2

Da domani e fino al 31 luglio sarà vietata la vendita per asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 e fino alla chiusura degli esercizi. Di fatto, dopo mezzanotte, sarà consentita la somministrazione per il consumo solo all'interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza avuto in concessione. A firmare la nuova ordinanza, che regola la movida ed è volta a prevenire aggregazioni serale e notturna e dunque disturbo della quiete e del riposo, è stato il sindaco di Agrigento.

Il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato alimentari, chioschi bar mobili su ruote itineranti, anche dispensate da distributori automatici, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sarà in vigore su tutto il territorio comunale.

Orari stop musica

Centro città: ore 2 tutti i giorni, con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno a partire da mezzanotte, consentendo all’interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno.

San Leone e zone balneari, Villaggio Mosè e quartieri periferici: ore 2 dal lunedì al giovedì e domenica con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno dall'una, consentendo all’interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno. Ore 3 il venerdì, il sabato, e prefestivi con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno dall'una consentendo all’interno esclusivamente filo diffusione musicale. Con tolleranza - prescrive l'ordinanza sindacale che ricalca, di fatto, quella precedente - di 30 minuti per le operazioni necessarie da parte dei titolari, di sgombero e sistemazione locale.

L’amministrazione, per evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l’orario per obiettive esigenze di interesse pubblico. E’ comunque facoltà del sindaco - è stato ribadito - concedere deroghe al provvedimento, soltanto in particolari occasioni o manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico.

Obblighi per i titolari dei locali

I titolari e/o responsabili dei locali dovranno vigilare sia all’interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell’area autorizzata di pertinenza del proprio locale, anche avvalendosi di addetti al controllo dell’utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, la quiete pubblica e il riposo. L’accertata violazione, in caso di recidiva, comporta sempre la revoca della concessione per l’occupazione del suolo pubblico. Proprietari che dovranno pulire e mantenere il decoro dell’area di suolo pubblico e/o privato.