Vendevano alcolici ai minorenni: multati i titolari di due locali della movida

Vendevano alcolici ai minorenni. I titolari di due locali della movida sono stati multati. Trovati anche otto giovani in possesso di modiche quantità di stupefacenti, motivo per il quale sono stati segnalati alla prefettura. Poco meno di 10 i grammi di hashish e cocaina che sono stati sequestrati. Due invece gli automobilisti che sono stati trovati "alticci" al volante e sono stati deferiti, alla procura, per guida in stato d'ebbrezza.

I carabinieri per prevenire e contrastare la criminalità in ogni sua forma garantendo sicurezza ai cittadini, hanno potenziato i controlli ad Agrigento, Porto Empedocle e Siculiana. E i risultati non sono mancati.

Il servizio prevedeva, tra l’altro, anche controlli alla circolazione stradale. E complessivamente sono state elevate sanzioni per 4.500 euro.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.