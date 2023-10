"Hanno somministrato alcolici anche a minori di 16 anni": due denunciati

Hanno somministrato alcolici a cinque minori di 18 anni e a due minori di 16. Due i canicattinesi che sono stati denunciati, dalla polizia, alla Procura di Agrigento. Elevate anche due sanzioni amministrative per un totale di 2.064 euro.

I poliziotti del commissariato di Canicattì sono presenti, sempre e comunque, sul territorio e controllano non soltanto tutti i locali della movida, ma anche le varie feste ed eventi che vengono organizzati in occasione dei weekend. Così è stato anche nell'ultimo fine settimana dove, in centro, è stato fatto un evento, con musica dal vivo, staccando un migliaio di ticket. Non ci hanno messo molto gli agenti ad accertare che dietro il bancone mobile posizionato nella zona, il barista minorenne ha somministrato alcolici a minori di 18 anni e di 16. E' stata elevata subito una sanzione amministrativa di 1.032 euro perché il barista non era appunto autorizzato alla vendita e somministrazione di alcolici. Accertato poi che l'alcool veniva venduto anche a minori di 18 anni è scattata un'altra sanzione dello stesso, identico, importo. Ma le bevande alcoliche sono state servite anche a minori di 16 anni e si è dunque "entrati" nel penale. E a carico di due canicattinesi sono, appunto, scattate le denunce alla Procura.

Gli agenti del commissariato di Canicattì continueranno, naturalmente, a monitorare, e se dal caso sanzionare, eventuali comportamenti illegali anche in materia di vendita e somministrazione di alcolici. Le regole, per salvaguardare i minorenni, ma anche per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica, ci sono e vanno perentoriamente rispettate. In caso contrario, esattamente per come dimostrato in quest'ultima circostanza, saranno guai per chi le trasgredisce.