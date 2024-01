Alcol ai minori, ma anche coltelli, cavatappi e lametta da barba abbandonati prima della serata in piazza con dj set: sanzioni e sequestri

Tre locali di piazza Dante, a Canicattì, sono stati sanzionati perché "pizzicati" a vendere alcol a minorenni. In un caso, ed è scattata la denuncia penale, addirittura, a un 13enne. A farlo, dopo le verifiche della notte di Capodanno, sono stati i poliziotti del commissariato cittadino. Gli stessi agenti che, assieme a carabinieri e guardia di finanza - tutti coordinati dal commissario capo Gerlando Scimé - si sono occupati anche dei controlli ai varchi d'ingresso per l'evento Capodanno in piazza, con dj set.

Verifiche e accertamenti fatti in maniera così capillare e meticolosa che alcuni giovanissimi, prima di passare dal varco, si sono liberati - lasciatoli cadere sul selciato - di quello che avevano in tasca. Le forze dell'ordine hanno infatti ritrovato e sequestrato 5 coltelli, un cavatappi e addirittura una lametta da barba. Di fatto, più persone pensavano di accedere "armati" in piazza Dante, dove era appunto organizzato l'evento per la notte di San Silvestro. La presenza, e l'accuratezza dei controlli, di polizia, carabinieri e guardia di finanza ha centrato l'obiettivo della prevenzione: durante la nottata in piazza non si sono registrati disordini, né nessuno, per fortuna, s'è fatto male.