Pullara: "Rimodulare l'elenco aggiornato dell'albo dei formatori"

"Rimodulare l'elenco aggiornato dell'albo dei formatori inserendovi le date di assunzione e le mansioni svolte".

A chiederlo attraverso un'interrogazione scritta al Presidente della Regione e all'On. Assessore dell'istruzione e della formazione professionale, è l'On. Carmelo Pullara capogruppo Popolari e Autonomisti all'Ars.

Il percorso di riordino del sistema della formazione professionale avviato dal Dipartimento- scrive Pullara- ha previsto anche l’aggiornamento dell’Albo dei formatori e a questo scopo i formatori sono stati invitati a riconfermarsi attraverso una nuova iscrizione come stabilito dalla circolare pubblicata lo scorso mese di marzo che ne regola la procedura.

Ho constatato che l’albo aggiornato-aggiunge Pullara- come reso pubblico con il D.D.G 1768 10/07/2020 Decreto di aggiornamento dell’Albo regionale ai sensi dell’art. 16 comma 6 della l.r. 14 dicembre 2019, reca solo alcuni dati dei formatori quali il nome, il cognome, il titolo di studio e il luogo di nascita.

I dati pubblicati per l'iscrizione all'albo dei formatori sono ritenuti insufficienti poiché da questi non si evincono né la data storica di assunzione, né la pregressa esperienza professionale, solo per citare alcuni criteri che invece sarebbe stato più opportuno utilizzare per la selezione dei soggetti invitati a rinnovare l’iscrizione.

Pertanto -continua Pullara-attraverso l'interrogazione scritta ho chiesto chiarimenti urgenti sui criteri adottati per la compilazione del nuovo albo dei formatori.

In particolare chiedo di sapere quali siano stati i criteri utilizzati per l’inclusione degli aventi diritto nel nuovo elenco dei formatori e per quale ragione non figurino le date di assunzione nell’elenco Iscritti Confermati al DDG n. 1768 del 10/07/2020 Decreto di aggiornamento dell’Albo regionale ai sensi dell’art. 16 comma 6 della l.r. 14 dicembre 2019;

Ho chiesto altresì al Presidente della Regione e all'On. Assessore all'istruzione e della formazione professionale -conclude Pullara- di rimodulare l’elenco aggiornato dell’Albo dei formatori, inserendovi le date di assunzione e le mansioni precedentemente svolte".