Il Natale si tinge di rosa nella piazza di Favara: decine di mani esperte creano un maxi albero all’uncinetto

Oltre mille centrini colorati in lana intrecciata, centinaia di ore di lavoro all’uncinetto e un’altezza di circa 7 metri, sono questi solo alcuni dei numeri dell’artistico albero di Natale che, dalla piazza Cavour, accompagnerà le festività della comunità di Favara.

L’iniziativa denominata “Il filo che unisce” è stata curata dalle donne di diverse associazioni che operano sul territorio. Un maxi lavoro di gruppo che ha visto lavorare insieme, le abili mani delle sarte favaresi con quelle degli artigiani locali. Dai commercianti che hanno donato i filati agli esercenti che hanno materialmente finanziato l’opera, a Favara si è lavorato sodo per donare alla città, l’atmosfera natalizia.

La magica atmosfera del Natale invade le piazze della città

“Il filo che unisce – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il sindaco di Favara, Anna Alba – è un segnale in un momento difficile con il Covid che ci ha allontanati. Questo filo dunque, ha voluto unire non solo le donne ma tutta la nostra comunità . E’ un albero che appartiene a tutta Favara ma soprattutto a quelle persone – aggiunge il primo cittadino – che a causa del Coronavirus non possono ritornare a casa”.