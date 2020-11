Ad Agrigento il Natale è già arrivato, collocate luminarie e albero in centro

"Agrigento s’illumina di festa". E' lo slogan lanciato dal Comune che, con largo anticipo, ha collocato le luci natalizie in via Atenea mentre un secondo albero di Natale, donato da una imprenditrice della zona, è stato posto a dimora e illuminato davanti al Palazzo Comunale in piazza Pirandello.

“Nonostante l'annata davvero negativa - ha commentato il sindaco Franco Miccichè - abbiamo scelto di organizzare lo stesso le luminarie e gli alberi di Natale, per lanciare un messaggio di speranza agli agrigentini. Vogliamo lanciare un messaggio di fiducia, di speranza, di resistenza e di resilienza a tutti i nostri concittadini e a tutto il territorio: uniti potremo superare questo anno terribile e tornare presto alla normalità. Con questa iniziativa vogliamo far comprendere, che non è finita ma che finirà presto".