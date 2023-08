Cade albero su auto posteggiata in via Esseneto e il Comune viene condannato a pagare

Il pagamento è stato disposto. Il Comune di Agrigento pagherà - dopo la sentenza del giudice di pace - 3.168,44 euro in favore di un agrigentino la cui autovettura venne danneggiata, e anche pesantemente, a causa della caduta di un albero in via Esseneto.

Il giudice di pace ha condannato l'ente a pagare 2.763,21 euro a titolo di risarcimento del danno subito, oltre ad interessi dalla domanda al soddisfo e al pagamento delle spese legali. Si è arrivati così alla somma complessiva di 3.168,44 euro che è stata già impegnata sul capitolo di bilancio e di cui è stato disposto il pagamento.