La magica atmosfera del Natale invade le piazze della città

Grazie alla genoristà di alcuni imprenditori, la città di Agrigento si illumina a festa. Sono quattro i grandi alberi di Natale che attualmente illuminano il piazzale "Giglia" di San Leone e le centrali piazze: Stazione, Cavour e Pirandello.

Nei prossimi giorni, altri totem luminosi, verranno installati anche in via Manzoni, al Villaggio Mosè, a Villaseta e in altri quartieri periferici. La partnership instaurata tra il Comune di Agrigento e le aziende del territorio, in vista delle imminenti festività, ha lo scopo di creare l'atmosfera natalizia non solo nelle strade e piazze del centro ma in tutti i quartieri urbani.