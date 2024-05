Ambiente, dalla Regione fondi per la cura degli alberi monumentali: 37 le piante in provincia

Sono 37 gli alberi monumentali in provincia di Agrigento iscritte nell'apposito registro regionale. Adesso, per questi monumenti viventi, sono in arrivo delle risorse per la cura e la manutenzione.

A destinarli è stato l'assessorato Territorio e Ambiente, che ha pubblicato il bando con il quale vengono stanziati 90 mila euro per i Comuni che ospitano le piante. Ciascun ente locale può presentare una sola istanza di finanziamento, relativa anche a più alberi monumentali, inviando entro il prossimo 30 giugno un'email all'indirizzo pec comando.corpo.forestale@ certmail.regione.sicilia.it.

Le proposte d'intervento devono attenersi a quanto previsto dalle linee guida del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (circolare 461 del 2020) e saranno acquisite e valutate dal Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana. Nello specifico, per essere ammessi i progetti devono prevedere azioni di mantenimento delle condizioni di salute dell'albero, della funzionalità fisiologica e di tutela della pubblica incolumità attraverso, per esempio, la potatura della chioma, trattamenti per il miglioramento delle condizioni del suolo, azioni di consolidamento o ancoraggio, introduzione di steccati, recinzioni, cartelli segnaletici e, più in generale, ogni altro tipo d'intervento finalizzato alla valorizzazione dell'albero monumentale o alla sicurezza dei fruitori. Non sono ammessi, invece, interventi che prevedano l'abbattimento degli alberi tutelati.

È possibile prendere visione del bando sul sito web del Corpo forestale della Regione Siciliana.