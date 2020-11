Alberi come quadri e via erbacce, Miccichè "chiede aiuto" all'accademia delle belle Arti

Sopralluoghi produttivi da parte del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Il primo cittadino ha dato mandato di ripulire diverse aree e di abbellire anche degli alberi. Nel dettaglio davanti alla scuola, dei monconi di alberi che erano stati tagliati. Miccichè, si legge in una nota "ha ritenuto che potessero essere abbelliti in qualche modo e in tal senso ha chiesto un contributo di Alfredo Prado, preside dell’accademia delle Belle Arti di Agrigento, che ha accolto con slancio la proposta. E così già da ieri alcuni alunni-artisti dell’accademia Michelangelo sono all’opera in via Esseneto per realizzare delle sculture di animali che resteranno ad abbellire la zona e saranno sicuramente apprezzate dai bambini che frequentano la vicina scuola. Come sindaco - ha detto Miccichè - non posso che congratularmi con Prado che con diverse iniziativa da anni ormai sta cambiano il volto della città con le opere d’arte dei suoi studenti”.

Ripulito il piazzale Caos

Ripulita di erbe e rifiuti l’area del piazzale Caos, antistante la casa Natale di Luigi Pirandello. La zona, è diventata stazione di drive in per quanti vogliono o devono fare il tampone anti Covid-19. "Come ha appurato dal sindaco Miccichè - si legge in una nota emessa da palazzo dei Giganti - e dall'assessore Vaccaro durante il sopralluogo effettuato, si presentava curata in modo insufficiente e poco illuminata. Per questo è stato chiesto alla ditta un intervento straordinario di scerbatura e pulizia ed è stata anche ripristinata l’illuminazione pubblica. Così da lunedì, quando ci sarà l'afflusso di auto di quanti andranno a sottoporsi al tampone rino-faringeo, troveranno una zona più curata".