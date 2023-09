Finanziamenti per la ripresa del Covid: il Tar riammette un'impresa turistica per un finanziamento di oltre 2 milioni

Il Tar Sicilia annulla, con un provvedimento cautelare, il provvedimento della banca indicata dalla Regione come intermediario e rimette in corsa una società che gestisce un albergo nei pressi della Scala dei Turchi a ottenere un finanziamento di 2 milioni e duecentomila euro.

La banca, indicata come intermediaria dalla Regione, aveva negato l'accesso al "fondo emergenza imprese", costituito per dare un contributo alle attività per la ripresa dopo il covid.

Nel business plan la società precisava che il finanziamento perseguiva due distinte finalità: estinguere le pregresse esposizioni bancarie e acquistare la proprietà della struttura alberghiera che si ha in gestione.

Tuttavia, la banca ha rigettato la richiesta sostenendo la rischiosità dell’operazione finanziaria che avrebbe comportato un considerevole aumento del livello indebitamento dell’impresa portandola a fallimento.

La società ha, dunque, dato mandato agli avvocati Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi e Vincenzo Airò che hanno impugnato il provvedimento al Tar chiedendone l’annullamento.

In particolar modo, i legali della società, come si evince da una nota dell'avvocato Rubino che ricostruisce la vicenda, hanno evidenziato come il provvedimento di rigetto risultasse affetto da "macroscopici errori fattuali e di natura contabile tali da inficiare la valutazione complessiva fatta dall’istituto di credito".

Il Tar di Palermo ha accolto la richiesta cautelare obbligando l’istituto di credito a rivalutare, entro 60 giorni, la richiesta di ammissione al finanziamento della società alla luce delle considerazioni giuridiche e contabili prospettate in sede di ricorso.