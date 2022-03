Disordini

Albanese ubriaco chiede 10 euro a commercianti pakistani, intervengono dei romeni e scoppia la rissa

Non ci sono feriti, l'ambulanza del 118 è intervenuta solo in via precauzionale. Sul posto, in quanto competenti per zona, i carabinieri. E a supporto, ma l'alterco trasformatosi in rissa è subito rientrato, anche una pattuglia del commissariato cittadino