Tutto pronto per Akragas - Misilmeri, ecco come cambierà il traffico

In vista dell'incontro Akragas - Don Carlo Misilmeri di domenica 15 maggio, il sindaco di Agrigento ha emesso un'ordinanza sulla circolazione stradale nell’area perimetrale dello stadio Esseneto per consentire il sereno svolgimento della partita di calcio e del deflusso dei partecipanti.

Per questo dalle 12 e fino a cessate necessità, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati della carreggiata in via Manzoni, nel tratto antistante la porta carraia di ingresso bus squadre e nel tratto adiacente lo stadio di fronte scuola Castagnolo; via Scavo, dall’intersezione con via Petrarca e fino all’intersezione con via Manzoni e via Petrarca, dall’intersezione con via Scavo e fino all’intersezione con via Manzoni (divieto di sosta con rimozione forzata solo nel lato perimetrale dello stadio).