Hiv, sifilide e Hcv: screening gratuiti in piazza Cavour per "Goditi la vita"

Screening gratuiti sull’Hiv e le malattie sessualmente trasmissibili anche ad Agrigento dove, mercoledì, in piazza Cavour, sarà presente un ambulatorio mobile per effettuare prelievi e distribuzione di materiale informativo: la brochure "Goditi la vita" con preservativo in omaggio. I prelievi che verranno effettuati, gratuitamente, riguarderanno l'Hiv, la sifilide e l'Hcv. A presentare le iniziative in occasione della "Giornata mondiale contro l'Aids" - che riguarderanno tutta l'isola - è stato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

Per accedere ai test gratuiti non occorrerà prenotarsi né presentare una ricetta medica. Sono previste inoltre attività informative in presenza e on line nelle scuole, camper e gazebo nelle piazze e nelle università e incontri nelle case circondariali. "Con un grande impegno corale - ha sottolineato l’assessore - tutte le diciotto strutture sanitarie e ospedaliere della nostra Regione, in collaborazione con l'assessorato regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, hanno predisposto un nutrito calendario di attività per sensibilizzare i siciliani sulle malattie sessualmente trasmissibili e sull'importanza di sottoporsi ad accertamenti preventivi. La Sindrome di immunodeficienza acquisita, come altre malattie quali la sifilide, non è scomparsa: prevenzione e conoscenza rimangono sempre le armi più efficaci per evitarne la diffusione. Saranno giornate intense, durante le quali chiunque vorrà, a titolo assolutamente gratuito, potrà andare a sottoporsi a un test, verificare la presenza di eventuali malattie, essere assistito psicologicamente, ricevere formazione, soprattutto per i più giovani".