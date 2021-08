Sversamento fognario a San Leone? L' Aica smentisce la notizia: "Mai avvenuto"

La società consortile prende nettamente posizione e chiarisce che, al momento del sopralluogo non risultava traccia di un danno al collettore

La notizia aveva fatto discutere e indignato: un pozzetto, verosimilmente della acque nere, stava perdendo liquami in mare a San Leone, nei pressi della piazzetta "Pertini". E invece, la vicenda rappresentata non è mai esistita o, almeno, non si è svolta nel modo immaginato.

Così sostiene infatti l'Aica, la società consortile idrica, che con una nota ha precisato che "in riferimento alla notizia diffusa dagli organi di stampa circa la presunta fuoriuscita di liquami sull’arenile di San Leone, la presente per informare che una volta giunto sul posto, il personale incaricato, non ha riscontrato nessuno sversamento".

Alla nostra richiesta di chiarimento ci è stato ulteriormente risposto dall'ufficio stampa della società consortile che "nella giornata di sabato non c'è stato alcuno sversamento. Il collettore fognario risulta e risultava in condizioni di normale esercizio, senza alcun elemento che possa far presagire uno sversamento".

Quindi l'acqua che fuoriusciva non è fuoriuscita. O almeno, potrebbe essere fuoriuscita in altra data (ma avrebbe comunque lasciato segni sul collettore, che invece all'Aica risulta in "condizioni di normale esercizio") e comunque non ci sarebbe la certezza che fosse fogna.

In attesa che qualcuno chiarisca il mistero, dalla consortile arriva un appello alla cittadinanza a segnalare i disservizi o le emergenze chiamando il centralino al 0922 441539 e al 0922 1835793 dal lunedì al sabato oppure chiamare il numero verde di pronto intervento 800 600 309.