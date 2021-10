Aica, in funzione il servizio “Prenota on line – Evita la coda”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nell’ambito delle attività in corso per facilitare gli utenti nella fruizione dei servizi e a migliorare la qualità degli stessi, abbiamo attivato il servizio “Prenota On Line – Evita la coda”.

Attivo 24 ore su 24, il nuovo servizio telematico consente di fissare un appuntamento in maniera semplice e diretta dal proprio computer, smartphone e tablet, evitando inutili attese, scegliendo giorno e ora tra quelli disponibili, e selezionando uno degli sportelli aziendali sul territorio dove si preferisce essere ricevuti:

- Aragona (Sede centrale: viale Mediterraneo, snc – Zona industriale)

- Sciacca (Via Scaglione, 354 – quartiere San Michele)

- Licata (Via Giarretta – Area mercato ortofrutticolo)

- Ribera (Via Riggi, 35)



Il servizio “Prenota On Line” è raggiungibile dal sito aziendale di AICA: www.aicaonline.it.