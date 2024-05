Malfunzionamenti sulla condotta Tre sorgenti, stop alla fornitura in diversi comuni

Rubinetti a secco in tutta la provincia e brutte notizie in arrivo. Aica segnala infatti dei guasti sull'acquedotto "Tre Sorgenti" in contrada Muxarello, in territorio di Comitini che saranno riparati a partire dal prossimo 23 maggio.

Per consentire gli interventi sarà sospesa la fornitura idrica ai comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello di Licata, Ravanusa, Palma di Montechiaro e alle utenze Voltano. La conseguenza sarà ovviamente uno slittamento o la limitazione della distribuzione idrica fin quando gli interventi non saranno terminati.