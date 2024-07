Neanche i sindaci credono all'acqua pubblica: mai trasferiti alcuni milioni di euro

Chi vuole salvare l'acqua pubblica? Se lo stanno chiedendo in tanti, soprattutto in un momento così critico sul fronte della fornitura del prezioso liquido ai cittadini.

E questo non solo per il ritardo con cui Aica si è preparata nei fatti a fronteggiare una carenza di risorse storica (riscoperti, solo adesso, pozzi abbandonati e dimenticati da decenni che avrebbero permesso almeno di ridurre il salasso provocato dal comprare acqua da Siciliacque), ma per la volontà manifesta di molti sindaci di non supportare l'azienda almeno sul fronte del contributo economico al funzionamento della stessa. Non tanto, e non solo, con il pagamento delle fatture per le utenze pubbliche collegate, ma anche con iniziative più strutturali, mentre infuria lo scontro per la distribuzione degli incarichi all'Ato idrico e, nel prossimo futuro, proprio ad Aica.

Era il 2021 quando nasceva la società consortile sulle ceneri di Girgenti Acque, in un momento estremamente critico per il servizio, con il rischio palese che si bloccasse del tutto la macchina e si creasse una pericolosissima fase di vuoto. Un rischio scongiurato, anche, grazie a una legge regionale che consentiva alla quarantina di comuni dell'Ambito territoriale idrico di versare alla consortile parte di un fondo che già la Regione trasferiva loro per altri scopi. Dieci milioni di euro in totale che, a distanza di 3 anni, si sono trasformati in appena 5 richiesti.

Per la precisione 5.131.936 euro, con solo 15 comuni che hanno richiesto la somme da versare ad Aica. Ad averlo fatto (quasi tutti nel 2022, alcuni anche nel 2024) sono stati Agrigento, Caltabellotta, Campobello di Licata, Castrofilippo, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Raffadali, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Sciacca e Siculiana. I versati però sono solo poco più di 4 milioni e seicentomila euro.

Di questi Realmonte, Cattolica Eraclea e in parte Siculiana e Raffadali hanno ricevuto dalla Regione ma mai versato ad Aica, mentre Sambuca ha ricevuto le somme solo a maggio. Tutti gli altri comuni, semplicemente, hanno fatto "orecchie da mercante" e non hanno mai richiesto le somme.

I numeri e i dettagli di questa vicenda sono contenuti in una lettera firmata dal presidente uscente dell'assemblea dei sindaci di Aica, Alfonso Provvidenza, che rimarca inoltre come a oggi risultano non aver consegnato le proprie reti i comuni di Palma di Montechiaro e Camastra e che comuni come Licata e Lampedusa non hanno a oggi nemmeno mai pagato la quota sociale.

La lettera di Provvidenza, firmata lo scorso 9 luglio, è stata inviata alle diverse istituzioni.

