Aica, la Consulta delle associazioni continua a perdere pezzi: si dimette il presidente

La motivazione è netta e istituzionalissima: "impegni personali e professionali". Per questo l'avvocato Giuseppe Di Miceli, presidente di Konsumer, lascia la guida della sfortunatissima consulta delle associazioni all'interno di Aica.

La lettera è di questa mattina e, appunto, specifica che Di Miceli non può al momento "di seguire attentamente le dinamiche di questo gestore idrico ed al fine di garantire la massima fluidità delle attività che sono state assegnate dallo statuto di Aica all’organo che fino ad oggi presiede". Dimissioni, aggiunge Di Miceli, che sono irrevocabili.

L'uscente presidente quindi passa la palla al vicepresidente più anziano affinché provveda a "convocare con urgenza la prossima seduta di questa consulta per eleggere il nuovo presidente affinché l’organo possa legittimamente continuare la propria azione".

Di Miceli, comunque, "continuerà a svolgere la propria azione in rappresentanza degli utenti del servizio idrico, per come previsto dallo statuto di Aica e dal regolamento interno della Consulta, nella qualità di delegato dell’associazione dei consumatori e dell’ambiente Konsumer Italia".

Si tratta, comunque, solo dell'ultimo "scossone" in ordine di tempo subito dalla consulta, che ha perso per strada già molti "pezzi" a causa di una rottura interna che era iniziata con l'abbandono formale da parte dell'associazione Mareamico.