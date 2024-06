Ancora un guasto sulla condotta Tre sorgenti, senz'acqua anche l'ospedale

Ancora una rottura sull'acquedotto Tre Sorgenti e nuovi disservizi in vista per diversi comuni della provincia.

Ad annunciarlo è Aica: il guasto è stato individuato nella zona di Muxarello in territorio di Comitini e sarà necessario un intervento immediato. Per questo domani, giovedì 6 giugno, per consentire i lavori sarà sospesa la fornitura idrica nei comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello di Licata, Ravanusa, oltre che quella fornita all'ospedale di Canicattì e alle utenze Voltano.

"La fornitura ai comuni - dice AIca - sarà ripristinata non appena ultimati i lavori di riparazione, ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici".