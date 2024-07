Aica, salta il tavolo: lavori rinviati e nervi tesi tra centrodestra e centrosinistra

Fumata nera dall'assemblea dei sindaci dell'Ati, chiamata ieri pomeriggio a eleggere presidente e vicepresidente, posti ricoperti dall'ex sindaco Mimmo Gueli e dal sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo.

La seduta si è caratterizzata per larga parte per un dibattito sulla mancata validità della riunione stessa, obiezione avanzata dall'area di centrodestra che però poi, con gli stessi voti di area, ha deliberato il rinvio dei lavori.

La spiegazione della dinamica arriva da un post su Facebook del sindaco di Favara Antonio Palumbo. "Si è consumato un pessimo spettacolo durante i lavori dell’assemblea dei sindaci dell’Ati. Eravamo chiamati a dotare l’organismo di gestione del servizio idrico di un presidente e un vicepresidente. Invece i colleghi di centrodestra, ignorando totalmente la situazione di emergenza in cui ci troviamo, hanno preferito privilegiare gli interessi personalistici, tentando prima di invalidare la seduta e dopo rinviando il tutto grazie alla sorda dei numeri - ha detto -. Questo solo perché avevano la necessità di organizzarsi per far eleggere un candidato della loro area. Tutto ciò è già intollerabile in contesti ordinari, figurarsi in un momento in cui i cittadini attendono da noi risposte per aver accesso ad un servizio essenziale quale è quello idrico".

Il centrosinistra aveva già un candidato, cioè il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza. Quello che sarebbe mancato è un accordo proprio nell'area di centrodestra, che però ha i numeri per "comandare" in seno all'assemblea.