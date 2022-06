Aica, salta la protesta dei lavoratori: servizi erogati regolarmente e nessun disagio per gli utenti

L?Aica fa sapere, attraverso una nota, che l?assemblea e il sit-in dei lavoratori programmati per oggi, martedì 28 giugno, non si svolgeranno e che le attività dell?azienda non subiranno limitazioni. La decisione interessa tutti gli utenti dei Comuni serviti.

Lo stato di agitazione avrebbe dovuto avere una durata di 2 ore circa ma è stato rinviato a data da destinarsi. ?Le prestazioni - si legge nel comunicato di Aica - saranno erogate regolarmente.

Ad allarmare i lavoratori era stata la "poca chiarezza" rispetto al futuro della società consortile: tra un mese infatti scade l'affitto del ramo d'azienda.