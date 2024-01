Futuro di Aica sempre più incerto, i sindaci incontrano l'assessore Di Mauro

Si terrà domattina alle 10 presso la sede di Aica un incontro tra i sindaci che compongono la società consortile idrica e l'assessore regionale all'energia e servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro.

Un confronto richiesto proprio dai primi cittadini per affrontare le innumerevoli criticità della gestione pubblica, a partire dalla carenza di risorse economiche per garantire il funzionamento della società connessa al mancato trasferimento da parte degli stessi sindaci delle somme per la costituzione del capitale sociale ma anche quelle connesse al pagamento dell'acqua consumata dai Comuni. Una situazione che, unita al clima di forte scontro che ormai serpeggia tra i soci e tra essi e il cda, rischia di minare il futuro della gestione pubblica delle risorse idriche in provincia.

Per questo si attende dalla Regione, attraverso l'assessore agrigentino, se non una soluzione almeno un impegno concreto per traghettare l'azienda in questo momento complesso per evitare, come alcuni sperano e altri temono, che sia il funerale della gestione pubblica dell'acqua.