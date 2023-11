Aica, i lavoratori chiedono più diritti: via ad un'assemblea sindacale

Assemblea del personale di Aica nel pomeriggio di domani dalle 16:30 alle 18:30, indetta dai sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.

Se la società premette che i servizi potrebbero far registrare una qualche forma di rallentamento in una nota, sono i sindacati a rassicurare sul fatto che non vi saranno disservizi.

Al centro dell'assemblea, l'attuale inquadramento del personale in servizio, che sarebbe in larga parte sotto inquadrato rispetto alle mansioni svolte. Un passo avanti in tal senso comporterebbe un aumento dei costi per la società, ma, pare, il non procedere in tal senso sottoporrebbe l'azienda al rischio di una serie di ricorsi.