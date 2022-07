Prestito della Regione ad Aica? Galanti attacca: "Illegittimo e porterà a indebitamento stratosferico"

Il sindaco di Licata, Pino Galanti, ha convocato per martedì prossimo, un conferenza stampa per varare “L’operazione verità” su una questione di scottante attualità: il prestito che Aica intende contrarre con la Regione per la gestione idrica nell’Agrigentino.

Ad incontrare giornalisti e cittadinanza, al Comune, insieme a Galanti ci sarà il suo esperto per le questioni idriche, Tony Licata.

“Da giorni assistiamo – è il commento di Galanti – alle più varie prese di posizione con riguardo al prestito che Aica dovrebbe contrarre con la Regione Siciliana. Abbiamo sentito di tutto, ma la situazione è decisamente diversa rispetto a come viene presentata. Il prestito, a nostro, avviso è illegittimo e porterà ad indebitamenti stratosferici. Martedì, nel corso della conferenza stampa, dati alla mano spiegheremo il perché”.

“Vorremmo che alla conferenza stampa fossero presenti, oltre ai giornalisti, i rappresentanti – aggiunge Galanti – delle associazioni che difendono gli interessi dei cittadini, che operano a tutela delle categorie, ma anche gli esponenti dei partiti. Invitiamo tutti a partecipare”.