Via Mar Caspio, le mareggiate portano alla luce la fognatura: Mareamico chiede interventi

Esiste da anni e non è stato finora mai stata messa in campo una misura concreta per la sua eliminazione. Stiamo parlando della tubazione di fogna di via Mar Caspio, un tratto di una decina di metri di premente che porta i reflui di San Leone verso il depuratore di Sant'Anna e che da tempo viene periodicamente riportato alla luce - e alle volte spezzato - dalle onde.

Proprio per evitare questa seconda evenienza Aica nei mesi scorsi ha proveduto a ricoprirlo con un "sarcofago" rigido. "Oggi il tubo - dice Claudio Lombardo, di Mareamico - è completamente scoperto ed orribile da vedere. Ma c'è di più: lungo la spiaggia affiorano tondini di ferro arrugginiti molto pericolosi. Abbiamo chiesto all'Aica di ricoprire con le pietre questo tubo ed eliminare tutti i pericoli, in attesa dello spostamento definitivo della condotta sulla strada".