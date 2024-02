Naro e Racalmuto, Aica da il via alla progettazione per gli impianti di depurazione

La società Aica ha affidato la progettazione esecutiva dell’impianto di depurazione di Naro. In definizione la consegna della progettazione per l’impianto di Racalmuto.

Si tratta di lavori finanziati con i fondi del Pnrr, le cui progettazioni sono già state aggiornate al nuovo Codice dei contratti ed è in fase di sottoscrizione l’accordo di programma tra il Ministero, la Regione Siciliana e l’Ati di Agrigento che prevede anche il finanziamento per l’impianto di depurazione di Alessandria della Rocca, comune che sta gestendo le risorse idriche in modo autonomo in salvaguardia.

Il passo successivo alla progettazione esecutiva, sarà l’affidamento dei lavori propedeutici a realizzare e mettere in esercizio il nuovo impianto di depurazione in contrada Trinità a Naro, per un importo pari a 2.943.285,00 euro, e l’adeguamento a norma dell’impianto esistente, che ad oggi è comunque in esercizio, per un costo di 1.569.104,00 euro.

“Le progettazioni esecutive degli impianti di depurazione di Naro e Racalmuto – afferma Alfonso Provvidenza, presidente dell’Assemblea dei sindaci di Aica - rappresentano un ulteriore importante momento per la normalizzazione della gestione del Servizio idrico integrato della provincia di Agrigento. L'impiantistica del settore depurativo è essenziale per la legalità e il rispetto dell'ambiente. Auspico, pertanto, che si consolidi e sviluppi il percorso virtuoso avviato”.