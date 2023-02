San Leone, al via i lavori alla condotta permanente dell’impianto fognario nella zona “Mare nostrum”

L’Aica ha avviato i lavori di sostituzione di un tratto della condotta permanente del sollevamento fognario “Pubblica sicurezza” a San Leone, nell’area di arenile denominata “Mare nostrum”.

Gli operai lavoreranno nelle ore notturne a cominceranno con la posa della recinzione dell’area di cantiere: prevista la la sostituzione di circa 50 metri di tubature. L’intervento è propedeutico alla realizzazione delle opere previste nel progetto relativo al completamento della rete fognante della fascia costiera agrigentina.

Contestualmente alla sostituzione delle tubature si provvederà anche ad installare una camicia protettiva in acciaio e a realizzare un sistema di ancoraggio plano-altimetrico per proteggere la condotta dalle mareggiate per evitare possibili rotture che avrebbero conseguenze di carattere igienico-sanitario e ambientali. Le mareggiate, infatti, nel tempo hanno causato l’esportazione del materiale di copertura della condotta, scalzandola e sottoponendola a continue sollecitazioni che, talvolta, ne hanno determinato la rottura.

“L’intervento - fanno sapere da Aica - se le condizioni meteo-marine lo consentiranno, sarà ultimato nel giro di una ventina di giorni e comunque nel rispetto dei necessari tempi tecnici.