Rete idrica, operai al lavoro per rifare una condotta di 30 metri

Gli operai di Aica sono al lavoro sul collettore che attraversa via San Gaetano a Naro.

I tecnici dell’Azienda stanno infatti eseguendo un importante intervento di rifacimento di un tratto di circa 30 metri del collettore che attraversa via San Gaetano predisponendo, così come avvenuto di recente in via Nazionale a Raffadali, gli allacci delle utenze pubbliche e private.

I lavori, cominciati nei giorni scorsi, sono in corso d’opera e saranno ultimati nel rispetto dei necessari tempi tecnici.