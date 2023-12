Disservizi ed errori nelle tariffe, Konsumer: "Il prefetto convochi un tavolo di crisi su AIca"

Un tavolo di crisi in Prefettura per affrontare le criticità del servizio idrico locale.

A chiederlo, con una nota, è l'associazione "Konsumer", raccontando il "calvario" di una cittadina che ha dovuto affrontare una lunga battaglia legale per contestare a Girgenti Acque prima e Aica dopo l'errata applicazione della tariffa per le utenze commerciali alla sua abitazione. Una vicenda che si è conclusa dopo ben sei anni.

"Oggi la gestione del servizio idrico continua ad essere pessima e nonostante questa sia pubblica dove i sindaci sono i primi responsabili - dice il presidente Giuseppe Di Miceli -, i cittadini continuano a pagare tariffe salatissime (peraltro sembrerebbero pure illegittime per il mancato assenso e/o verifica da parte dell'Arera), senza neanche ricevere il prezioso liquido non potendo avvalersi nemmeno del servizio sostitutivo proprio per le innumerevoli richieste e pertanto costretti a chiamare le autobotti private oltre a pagare le bollette idriche che, comunque, vengono recapitate dal gestore idrico pubblico, Aica. Contrariamente, alle utenze degli Enti Locali "regolarmente" non pagate che rendono i sindaci morosi di se stessi. Bisogna che i sindaci chiedano immediatamente un tavolo di crisi in Prefettura per l'emergenza idrica invitando anche la Protezione civile al fine di alleviare la crisi idrica".