Incappucciato va allo sportello di Aica e insulta gli operatori: i carabinieri riportano la calma

Si sarebbe recato allo sportello per l'utenza idrica di Licata con un cappuccio ben abbassato sulla testa per non farsi riconoscere. Poi avrebbe iniziato ad urlare contro i dipendenti presenti all'infopoint pronunciando alcune frasi minacciose.

Momenti di tensione in questi giorni per cause ancora da definire nella città dell'Aquila dove un cittadino licatese si è recato agli sportelli di Aica per contestare il lavoro svolto dagli operatori dopo che, nei giorni precedenti, pare avesse protestato insieme ad altri per l'impossibilità di avere assistenza oltre l'orario di lavoro degli uffici.

L'uomo avrebbe pronunciato appunto alcune frasi minacciose, spingendo i dipendenti a chiamare il 112. Sul posto si sono recati i carabinieri, che hanno rapidamente riportato la calma. L'utente si è infatti scusato e ha stretto la mano all'operatore.

“Esprimo a nome mio e a nome di tutto il Consiglio di amministrazione di Aica la mia piena solidarietà a un nostro dipendente per il deplorevole gesto da lui subito nell'esercizio delle sue attività professionali al servizio della comunità licatese. Nel sottolineare che condanniamo qualsiasi forma di violenza, ribadiamo che i collaboratori di Aica meritano rispetto”, è il commento del presidente del Consiglio di amministrazione di Aica, Settimio Cantone, ai quali si associano i vertici aziendali.