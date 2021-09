Aica, manca l'accordo con Poste: utenti non riescono a pagare le bollette

Molti utenti non sarebbero riusciti a saltare il dovuto alla società consortile agli sportelli

Non sarebbero riusciti a pagare le bollette idriche perché allo sportello postale il bollettino presentato non sarebbe stato riconosciuto dal sistema informatizzato. Un problema, pare, dovuto al mancato rinnovo di un accordo tra la Posta e l'Aica.

A raccontarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia. Molte sono state le proteste dei cittadini che hanno fatto lungamente la fila per poi non riuscire a pagare il dovuto e il timore di vedersi poi contestate le bollette con le somme dovute per la morosità.