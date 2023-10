Aica denuncia: "Bollette bloccate in molti comuni, ecco come pagare"

Disservizi nel recapito delle bollette idriche nei comuni di Agrigento, Racalmuto, Castrofilippo, Comitini, Realmonte, Raffadali, Naro e Sciacca: la ditta che si è aggiudicata l’appalto, non procede con la consegna delle fatturazio.

A denunciarlo è la società Aica, che comunica anche di aver già le procedure di contestazione con la ditta in questione e sta già riaffidando l’incarico a un altro operatore economico. Tutto dovrebbe concludersi entro una decina di giorni.

Secondo le comunicazioni della società, gli utenti potranno recarsi allo sportello oppure, registrandosi al portale “Servizi on line” (fornendo numero di telefono, email, e codice anagrafico), sull’home page del sito www.aicaonline.it da computer, tablet, smartphone, scaricare la propria bolletta e fruire anche di altri servizi tra i quali comunicare l’autolettura del contatore; accedere all’estratto conto dell’utenza; attivare “bolletta on line” per riceverla nella propria casella di posta elettronica.

L’Azienda, ad ogni modo, informa gli utenti ai quali non è stata recapitata la bolletta, che è previsto lo slittamento dei termini della scadenza di 30 giorni rispetto alla scadenza naturale della bolletta e, pertanto, non saranno calcolati gli interessi di mora.