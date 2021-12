Aica, c'è il regolamento per selezionare il personale: tra i requisiti? Saper parlare in italiano

Non è un bando per la ricerca di nuovo personale, né l'imposizione di regole specifiche cui sottoporre chi già lavora attraverso un temutissimo (ma probabilmente necessario) concorso, ma l'individuazione delle procedure per future e possibili attività di reclutamento del personale.

Il regolamento pubblicato ieri da Aica però sta già facendo discutere e ha suscitato reazioni preoccupate in seno all'azienda consortile che oggi di fatto si "sovrascrive" a Girgenti Acque almeno per quanto riguarda il personale utilizzato.

Il documento è comunque chiarissimo: "le procedure di reclutamento del personale per i posti vacanti rivolte all’esterno possono essere avviate solo dopo la verifica della possibilità di copertura di tali posti con eventuale personale interno ritenuto idoneo". Quindi la ricerca verso dovrebbe essere ridotta letteralmente all'osso e riguardare categorie molto precise e non già presenti tra le decine di lavoratori transitati da Girgenti Acque e Hydortecne.

Interessanti i requisiti indicati per un ipotetico avviso pubblico, che se da un lato inserisce la necessità di "avere titoli di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l’accesso" indica come condizione essenziale la "perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana" oltre che ovviamente il "godimento dei diritti civili e politici", l'aver almeno 18 anni di età e essere idonei al lavoro.

Chiarissimo l'iter per reperire personale: "A fronte di esigenze di organico si procede prioritariamente a verificare se la copertura può essere assicurata con professionalità acquisibili dall’interno, privilegiando il personale con conoscenze e competenze affini a quelle richieste dalle posizioni da ricoprire. Qualora non sia possibile coprire il ruolo con personale interno si procede con la selezione esterna. L’avvio dell’iter di reperimento del personale all’esterno è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società".

Tutto avverrà, eventualmente, con procedure pubbliche.