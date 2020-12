"Terremoto" all'Asp: Zappia sposta tutti i direttori di distretto e degli ospedali

"Terremoto" all'Asp di Agrigento dove il commissario straordinario Mario Zappia ha disposto la rotazione di tutti i direttori di presidi ospedalieri, di distretto e di tutti i funzionari apicali.

Una sorta di "rivoluzione" che, stando a quanto trapela, comporterà lo spostamento di tutti i dirigenti da un punto all'altro della provincia: il direttore sanitario dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento verrà, ad esempio, spostato a Sciacca, mentre il suo collega Gaetano Migliazzo verrà a dirigere il presidio ospedaliero di contrada Consolida.

La rotazione del personale è stata disposta perché il commissario straordinario, fin dal suo insediamento, ha verificato "uno squilibrio all'interno dei servizi amministrativi dell'azienda, in ordine - scrive - alla corretta distribuzione del personale dipendente", ma anche "una sorta di appiattimento sulle competenze già acquisite che limitano la crescita professionale del dipendente stesso". Considerazione che vale anche, appunto, "per il personale dei servizi sanitari non infungibili e, in particolare, per quei servizi dove l'attività sanitaria comporta anche l'esercizio di funzioni organizzative di carattere amministrativo. Un esempio - scrive sempre Zappia - per tutti i distretti sanitari di base e le direzioni sanitarie di presidio, oltre al dipartimento di Prevenzione veterinario".

(Aggiornato alle ore 11,40)