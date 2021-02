Blitz "Yxdi", Porcello prova a scoprire le indagini: "Ho cercato il poliziotto"

La Dda: è il 13 settembre del 2019 quando l’avvocato aggiorna Luigi Boncori, capo della famiglia mafiosa di Ravanusa, sugli sforzi compiuti per scoprire eventuali investigazioni

“Sono andata a domandare al commissariato, sono andata a chiamare ad uno del commissariato… qua a Canicattì, perché dico, capace che.. quello del commissariato, quello è un amico io lo conosco da quan… è da quattordici anni… può essere sbirro quanto vuoi… però se gli domando una cosa, gliela domando, perché, e già l’ho messo alla prova, di un poco di cose, perciò, mi ha detto: ‘Angela, noi…’ dice… ‘non ne sappiamo niente’… dice… ‘di queste nottate…’ dice…”.

E’ il 13 settembre del 2019 quando, sempre all’interno dello studio, l’avvocato Angela Porcello si riuniva – stando a quanto emerge dal provvedimento di fermo - con il capo della famiglia mafiosa di Ravanusa, Luigi Boncori, e aggiornava anche quest’ultimo – scrivono i magistrati della Dda di Palermo - circa gli sforzi compiuti per scoprire quali eventuali investigazioni fossero ancora in corso, diverse da quelle compendiate negli atti di rito da lei compulsati quale difensore di fiducia, che potessero riguardare altri uomini d’onore non menzionati negli atti giudiziari. Porcello riferiva a Boncori della collocazione carceraria di alcuni indagati coinvolti nel fermo eseguito il 31 luglio precedente.

“La donna riferiva al capo mafia che il Buggea – viene ricostruito dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia - temendo di essere anch’egli prossimo destinatario di un provvedimento di cattura, le aveva dato l’incarico di occultare eventuali possibili tracce del reato e le aveva impartito disposizioni sulla distribuzione delle somme alle famiglie dei detenuti, notoriamente garantite da Cosa Nostra e che l’eventuale suo arresto non avrebbe dovuto interrompere”. Dichiarazioni e circostanze che per i magistrati, che hanno coordinato le indagini dei carabinieri del Ros, sono “davvero probanti”.