Violano il "coprifuoco" e alticci ballano in mezzo alla strada: multati

Alcuni sono stati pizzicati in giro, in auto, senza alcuna valida - legittimata dalle previsioni del Dpcm - motivazione. In due, un uomo e una donna poco più che trentenni, sono stati invece sorpresi - in violazione del "coprifuoco" - alticci e intenti a ballare con musica "sparata" da un telefono cellulare in via Pirandello, nel "cuore" di Agrigento.

Sono complessivamente 8, sei agrigentini e due immigrati, i multati fra fine dell'anno e Capodanno. Ad elevare le sanzioni sono stati i carabinieri che, assieme ai militari dell'Esercito, hanno effettuato gli ormai "classici" controlli lungo le vie del centro.

I carabinieri hanno multato anche due immigrati, uno dei quali in forte stato d'ebbrezza e forse anche drogato.