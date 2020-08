Violano l'account social e pubblicano foto e post: è furto d'identità

Violano l’account di Facebook e pubblicano, a nome dell’intestataria, foto e post vari. Cose che però l’agrigentina ventitreenne non aveva mai postato o condiviso. E’ scattata dunque una denuncia, a carico di ignoti, per furto di identità su internet. A rivolgersi ai poliziotti della sezione Volanti della Questura, dove ha sede l’ufficio Denunce, è stata proprio la giovane agrigentina. La ragazza utilizzava il social network esattamente come tutti i coetanei.

Poi, all’improvviso, ha iniziato a notare qualcosa di strano e la scoperta è stata, di fatto, semplicissima. Il suo account postava foto e post che lei effettivamente non aveva mai caricato. La giovane, e non è la prima alla quale sono accaduti episodi simili, s’è dunque precipitata alla polizia di Stato e ha formalizzato la denuncia. Spetterà adesso alla polizia, e non è un lavoro complicato, riuscire a tracciare, individuando il pc, quello che è stato fatto per violare l’account della ragazza, rubandole di fatto l’identità su internet.